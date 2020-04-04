شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يُعلن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مجلس الوزراء أنه في إطار استراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورًا إقليميًا لتبادل الطاقة، تم، أمس الجمعة، بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، تلبية لرغبة الجانب السوداني.
يشار إلى أنه قد سبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالي 100 كم، وبالجانب السوداني حوالي 70 كم.
ولفت مجلس الوزراء إلى أنه طبقًا لما هو مخطط، فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلي، أمس الجمعة، هي المرحلة الأولى من الربط، والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني، والجاري التنسيق بشأنها حاليًا بين الجانبين المصري والسوداني، وبإنهاء هذه الأعمال تأتي المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.
وفي هذا السياق، فإن جمهورية مصر العربية تؤكد دومًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل.
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