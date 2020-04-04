شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف حالة كورونا.. استئناف العمل بمستشفى دهب المركزي عقب توقف 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، السبت، استئناف العمل بمستشفى دهب المركزي بعد توقف دام ثلاثة أيام لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية نحو أعمال الرش والتطهير بالمستشفى، وذلك بعد ثبوت إيجابية التحاليل لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى، مشيرا إلى اتخاذ اللازم نحو تحويل الحالة لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وبحسب بيان، اتخذت مديرية الصحة كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال فرض الحجر الصحي لكافة المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد مع الدفع بأطقم طبية مجهزة لمتابعتهم بشكل دائم ومستمر خلال فترة العزل، كما تم غلق المستشفى 3 أيام متصلة لإجراء أعمال الرش والتطهير والتعقيم.