شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استمرار تعليق الصلوات بالكنائس.. الأقباط يلجأون إلى «قداس الموعوظين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأ عدد كبير من الأقباط بالمنيا، إلى البحث في تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية، لمحاولة البحث عن أي صلوات تشبه القداس الإلهي والصلوات الطقسية، وذلك بعد القرار الأخير للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، باستمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وانتشر بين أوساط الأقباط دعاوى لتأدية صلوات قداس الموعوظين، والتعريف به وبترتيب الصلوات التي يحتوي عليها، وإمكانية صلاته في المنازل.

وفي تعقيب الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا، قال «الناس بيدوروا على ريحة أي حاجة من القداس»، مضيفا طبعا لا مانع ان حد يتلو في منزله ألحان كنسية، أو صلوات الاجبية أو القطماروس، ولكن بدون رفع بخور، وصلوات قداس الموعوظين متاحة وغير موقوفة.

وقال القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي بالكلية الإكليريكية، ان صلوات قداس الموعوظين أو قداس الكلمة، ظهرت في أواخر القرن الثاني الميلادي، مع ظهور طغمة أو رتبة الموعوظين في الكنيسة، فهو لم يكن طقسا ألحق بمقدمة خدمة القداس الالهي.

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ولفت عزت إلى أنه ليس هناك مانع أن يصلي كل منا يصلي مع أسرته قداس موعوظين، أو يصليه راعي الكنيسة معهم، وترتيب القداس كالاتي: صلاة الشكر، كيرياليسون «يارب ارحم» + أثرين هوس (من أرباع الناقوس) أوشيه المرضى، الذوكصولوجيات، النبوات، طلبة الصوم الكبير، قانون الإيمان، المزمور والانجيل، صلاة الساعة التالتة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم، ذوكصابتري والهيتنيات، ثم القراءات(بولس. كاثوليكون. ابركسيس. سنكسار. مزمور. انجيل )، وقانون الإيمان ثم الختام.

وعقدت لجنة سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة القبطية المصرية، مساء أمس الاول الخميس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وذكر المجمع أنه في ظل استمرار الوباء والذي لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الآن، وحيث إن الكنيسة جزء أساسي من المجتمع، وتسعي دائمًا للحفاظ على جميع أفراده، وتؤمن أن النفس الواحدة لها قيمة غالية عند الله محب البشر، وانطلاقا من حرصها على سلامة الجميع وصحتهم وفي ظل خطورة إقامة أي تجمعات، أصدرت الكنيسة ١٠ قرارات مهمة.

وشملت القرارات استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، الذي كان من المقرر إعداده خلال الأسبوع المقبل، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

وقرر المجمع المقدس إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع واستمرار الآباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي وتوجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا.

كما قرر المجمع استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية ومشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة ومناشدة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.