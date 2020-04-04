شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تراكم القمامة.. «شعراوي» يستدعي رؤساء بعض المدن والأحياء لبحث شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية باستدعاء عدد من رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بعدد من المحافظات الجمهورية، التي وردت منها شكاوى لمواطنين بتدني مستوى النظافة ووجود تراكمات للقمامة والمخلفات وعدم التجاوب مع شكواهم للأجهزة المحلية، وذلك في إطار متابعة أداء رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية بكافة المحافظات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.

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وقال «شعراوى»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم إعطاء القيادات المحلية مهلة للإرتقاء بالأداء وتلافي بعض الملاحظات التي وردت في شكاوى المواطنين، وتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة في المناطق التي تلقت الوزارة منها شكاوى خاصة في بعض القرى، مع استمرار قيامهم بحملات للتطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تقييم ومتابعة أداء كل القيادات المحلية لتحسين الأداء بكافة المحافظات، وتصعيد المتميزين منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقصرين في أداء الأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه، وعلى رأسها التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لشكواهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وشدد «شعراوي» على أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمتابعة أداء كافة العاملين بالإدارة المحلية لرصد أي مخالفات أو تقصير في العمل، لافتًا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية تحويل نحو 450 من العاملين بالمحليات للنيابة الإدارية، بعد التقارير التي تلقتها الوزارة لوجود أخطاء وتقصير في العمل.