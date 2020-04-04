شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال فاطمة حيدر يفوز بلقب «قطعة الشهر» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز تمثال للأميرة فاطمة حيدر من الأسرة العلوية باستفتاء «أنت من تقرر» والذي يعد تقليدًا شهريًا ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية للتصويت من قبل العاملين وجمهور محبي الآثار في الاسكندرية لخلق مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور للعرض مجانًا في شهر أبريل الجاري.

والقطعة الفائزة باستفتاء شهر أبريل عبارة عن تمثال لفتى يجلس القرفصاء ركبته اليمنى تلامس القاعدة ويظهر عاري الجسد وعلى فخذه ما يمثل شبكة صيد يمسك بكلتا يديه قوقعة تلامس رأسه من الجهة اليسرى وملامح الوجه تعلوها الابتسامة ويظهر على القاعدة وحول قدميه قواقع صغيرة وهومن مقتنيات الأميرة فاطمة حيدر.

ونشر الموقع الرسمي للمتحف استفتاء شهر مارس لاختيار أحد ثلاثة تماثيل للأميرة فاطمة حيدر من أمراء الأسرة العلوية حيث شملت القطع المعروضة تمثال لفتاة ترتدى ملابس شفافة تنعقد عند خصرها من الخلف تمسك بيدها اليمنى خصلة من شعرها وترفع يدها اليسرى ممسكة بمقبض شعله ومركب على الشعلة مصباح كهربي على شكل كرة من الزجاح المصنفر من مقتنيات فاطمة حيدر وجاءت القطعة الثانية عبارة عن تمثال لفتاة واقفة ترتدى ملابس شفافة وترفع يدها اليمنى ممسكة بها مقبض شعلة مركب على الشعلة مصباح كهربي مركب على كرة من الزجاج المصنفر وتضع يدها اليسرى حول رأسها ممسكة بها طرف غطاء الرأس المتدلي على ظهرها والتمثال مطلى باللون الاسود.