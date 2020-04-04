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حقيقة إصابة الطيور الحية في مصر بنوع جديد من الإنفلونزا

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، صحة ما تردد بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور، مؤكدًا أنها شائعة، كما نفى منع نقل الطيور الحية بين المحافظات.

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وقال «القرش» خلال مداخلة ببرنامج «صباح الورد» المُذاع على فضائية «ten»، إن هذه الشائعة انطلقت بعد ظهور حالات إنفلونزا الطيور في عدة دول خلال الفترة الأخيرة.

وذكر المتحدث أنه جرى تحصين 26 مليون طائر في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة يعكف على تحضير مصل مباشر لأي نوع محتمل من الإنفلونزا.

وأضاف أن الوزارة تولت تعقيم 7500 منشأة ضد فيروس على مستوى جميع المحافظات وبشكل مجاني.

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