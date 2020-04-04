شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوي تمهيدًا لاستقبال وعلاج حالات «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفقة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وأسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، وعامر طه، رئيس مركز ملوي، مستشفى ملوي العام، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس.

تفقد «القاضي»، غرف العزل المجهزة بالمستشفى، حيث اطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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والتقى المحافظ، بالفريق الطبي بالمستشفى، وأشاد بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهة هذا المرض، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولي عز وجل أن تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء.

وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة. وسلم المحافظ، الفريق الطبي بالمستشفى 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا إلى أن هناك تواصل يومي بين جميع أطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشان فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة، مع ضرورة الالتزام في منازلهم لمنع انتشار العدوى.

من جهته، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعة المستشفى 134 سريرا منهم 109 سرير داخلي و25 سرير عناية مركزة.

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا

افتتاح مستشفى ملوي العام تمهيداً للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا في المنيا