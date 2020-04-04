شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تواصل تطهير وتعقيم مبانيها منعًا لتفشي كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة تعاون كافة قطاعات الجامعة من أجل المداومة على متابعة تنفيذ جميع أعمال التطهير والتعقيم لمباني ومرافق الجامعة المقررة في خطة الجامعة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفق المعدلات المحددة وتحت إشراف علمي من المتخصصين بضوابط التطهير السليم، وذلك بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة لكافة الموجودين بها.

تطهير وتعقيم جامعة أسيوط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان، السبت، عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم المتفق عليها لمباني المدن الجامعية ومطاعمها والقرية الأولمبية وقاعات الاستذكار الهادئ حمايةً للمترددين عليها من العاملين وذلك خلال فترة تعطل الدراسة.

تطهير وتعقيم جامعة أسيوط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تطهير وتعقيم جامعة أسيوط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأشارت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تجرى بشكل شبه يومي، داخل كافة مباني ومنشآت الجامعة، مع تكثيف إجراءات التطهير داخل كافة أقسام ووحدات مستشفيات أسيوط الجامعية والتي تصل إلى أكثر من مرة في خلال اليوم الواحد حمايةً للمرضى والأطقم الطبية العاملة بها، وذلك في ظل ما تستقبله من أعداد يومية من المرضى من مختلف محافظات الصعيد.