شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات في القليوبية لمتابعة حملة تعقيم مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، السبت، تشكيل غرفة عمليات خاصة بالمديرية لإدارة حملة تعقيم مراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب.

وأوضح الصبروط في بيان، أنه مستهدف تطهير وتعقيم ٢٠٦ مراكز شباب، حيث يشارك شباب الجوالة والكشافة في عملية التطهير.

وأشار إلى أنه تمت متابعة تعقيم ٢٥ قرية وهي «عزيز وبدوي وإشراف دجوى وميت العطار وطحلة» بإدارة بنها و«الصفا ووبلتان» بطوخ و«منشأة الأهالي ودار الكتب والوقف» بالقناطر و«كفر الحبش بكفر شكر و» الحصافة بشبين القناطر و«مساكن اسكو والحرية والسماع ودمنهور شبرا وابراهيم بك ومنطي وبيجام وسليم والوحدة وابو المنجا» بشبرا الخيمة و«عزبة عبدالرحمن ومدينة الخانكة وعرب العيايدة وسرياقوس وعرب الربعيين وكفر عبيان» بالخانكة.