شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنافذ الحدودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال التطهير بالمنافذ الحدودية للمحافظة، مع توقيع الكشف الحراري على جميع الوافدين، بالتوازي مع أعمال تطهير السيارات الداخلة، والبضاعة المحملة، على مدار الساعة، والاهتمام والتركيز على جميع منافذ المحافظة مع المحافظات الأخرى بكامل الاتجاهات.

وبناء على توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال التطهير والتعقيم بالمنافذ الحدودية بنطاق مركز ومدينة كفرالشيخ، بدءاً من المنفذ الرئيسي للمحافظة كمين محور 30 يونيه، ومنفذ سد خميس، ومنفذ الكوبري الأزرق.

ووجه «مبروك»، بتواجد الإشراف والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، والتأكيد والاطمئنان على أعمال التطهير والتعقيم لجميع السيارات الوافدة إلى المحافظة، بما في ذلك البضاعة والحقائب الشخصية للمواطنين، حرصاً على الصحة العامة وسلامة الجميع، مضيفا أن أعمال التطهير تتم بالتعاون مع رجال الدفاع الشعبي، ووزارة الصحة، ومديرية الطب البيطري بكفرالشيخ.

تطهير المنافذ الحدودية لمحافظة كفر الشيخ