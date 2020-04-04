شكرا لقرائتكم خبر عن مات بـ«كورونا» ثم اكتشفوا سلبية التحاليل.. «صحة المنيا» توضح سبب وفاة مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، السبت، أن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفى حميات المنيا، وإذا ثبت إيجابيتها بحمل الفيروس يتم عمل فحص آخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه تم أخذ عينة لأحد المرضى المشتبه فيه، يوم 31 مارس الماضي، وتوفى بعد ثبوت إيجابية العينة، التي تم تحليلها بمعمل pcr بحميات المنيا، في 1 أبريل الجاري، وتم إعادة تحليل العينة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وثبت سلبيتها.

وأكد بيان لمديرية الصحة بالمنيا أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية مع الحالة والمخالطين لها تأتي للصالح العام لهم وللمجتمع، وبناءًا على سلبية العينة تم إنهاء العزل لجميع المخالطين للحالة، ووجهت المديرية الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مكافحة هذا الوباء.