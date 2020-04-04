شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال علاء مبارك في «أربعين» والده؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 92 عامًا، فيديو على حسابه الشخصي على «تويتر»، في اليوم الأربعين لوالده.
وقال في التغريدة :«إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله، أربعون يوما مضت على رحيلك، كلنا نحزن ولكن أصعب شي على الإنسان هو فراق الأحباب الذي لا تصفه الكلمات فهو فوق كل وصف وبيان، هـذا الفراق الذي لا يعلمه إلا من كابده. اللهم ارحمهما وارحم أموات المسلمين».
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