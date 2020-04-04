شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة أطباء الجيزة: نسبة إصابات الفريق الطبى مِن كورونا تقترب من 10٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد آمين زارع، أمين نقابة أطباء الجيزة، إنه بعد إعلان 15 حالة إيجابية لأطباء وممرضين بمعهد الأورام، الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بعد أيام من إعلان نتائج إيجابية تحاليل زوجة الدكتور أحمد اللواح، والذى توفى إثر إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن نسبة إصابات الفريق الطبي مِن كورونا تكاد تقترب من 10٪؜ .

وأضاف زارع، أن أعضاء الفريق الطبي ليسوا أكثر عُرضة فقط للتعرض للعدوى، ولكنهم أيضا قد يكونوا مصدر خطير جدا لنقل العدوى لمرضاهم ولأهلهم، كما أن إصابة الأطباء والممرضين يعنى خسارة أيدي عاملة وقوة بشرية مهمة لمواجهة الفيروس وتوابعه، مؤكدا على ضرورة توفير المستلزمات الوقائية للفريق الطبي، مشيرا إلى أنها ليست رفاهية، بل هى أول شيء يجب الاهتمام به لمواجهة أي وباء.





وأكد أمين نقابة أطباء الجيزة، على ضرورة ألا يعمل أحد أعضاء الفريق الطبى، بدون أدوات وقائية تحت أى ظرف، والابتعاد قدر الإمكان عن الأهل والأصحابك، لتقليل الاحتكاك بهم، بالإضافة إلى تبليغ مرصد النقابة مباشرة عن أي حالة إصابة أو شك أو نقص فى المستلزمات الوقائية، وإجراء عزل فردى فورا.

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كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم فى بيانات وزارة الصحة.

وكانت قد طالبت النقابة العامة للأطباء، كافة أعضائها على مستوى الجمهورية، بسرعة التواصل مع مرصد نقابة الأطباء، على واتس رقم 01095111247، فى حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو فى حالة الاشتباه فى الإصابة، من خلال إرسال رسالة إلى النقابة لمتابعة الأعضاء، وتقديم الدعم اللازم لهم.