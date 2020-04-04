شكرا لقرائتكم خبر عن اختراع يا كوتش.. العيش البلدي بالبطاطا في الوادي الجديد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوادي الجديد، أطلق أحد أصحاب المخابز فكرة جديدة لصناعة العيش بالبطاطا لتقليل نسبة استخدام الدقيق وإعطاء قيمة غذائية أكبر وطعم أفضل للمنتج، وهي الفكرة التي استوحاها من أحد وصفات والده ولها قصة خاصة للغاية هنا.

يقول عوض جمعة، صاحب مخبز، أن والده كان يحضر البطاطا ويجففها ويطحنها ويضعها على خلطة معروفة لديهم تستخدم كدواء أو "ترياق" كما يقول للأطفال الصغار الرضع، وكانت تستخدم مع لبن الأم لعلاج حالات لدغات العقارب وبعض الأمراض.

Advertisements

ويتابع أن العاملين لديه كانوا يحضرون البطاطا المسلوقة ويضعوها على الحلوى وتعطيها طعم جيد، ومن هنا قرر إضافتها للخبز ومع التجربة وجده جيد للغاية، وأبلغ وزير التموين، وقام بزيارته محافظ الوادي الجديد وأثنى على الخبز الذي يصنعوه.

وأضاف أنهم يضعون قرابة الثلث من البطاطا والثلثين من الدقيق لصناعة منتجاتهم من الخبز التي أصبح يقبل عليها الجميع هنا.