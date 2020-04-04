7 قرارات هامة لجامعة القاهرة بعد اكتشاف 17 اصابة بكورونا بمعهد الأورام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان اكتشاف حوالى 17 حالة مصابة بفيروس كورونا ، كوفيد 19 ، داخل المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة ، اتخذت جامعة القاهرة العديد من القرارات العاجلة والهامة لمتابعة الموقف وفيما يلى يرصد" الخليج 365 " أبرز القرارات:- 1- تشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقيق في معهد الأورام بعد اكتشاف 17 إصابة بفيروس كورونا 2- إيقاف العمل يوماً واحداً فقط للتعقيم الشامل 3- تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد Advertisements 4- إجراء فحوصات ومسحات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضي 5 - عودة العمل بالعيادات الخارجية مراعاة لظروف مرضي السرطان بعد انتهاء كافة إجراءات الوقاية . 6- اقتصار الاستقبال علي الحالات الطارئة والعاجلة فقط 7- تشكيل لجنة فنية لمراجعة إجراءات الوقاية والتأكد من وضع وتنفيذ خطة محددة تتضمن طرق السلامة وخطوات مواجهة فيروس كورونا

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