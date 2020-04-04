شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخروج والفسح وزيارة الأقارب والأصدقاء من أكثر الأشياء التى تحسن الحالة النفسية وتشعرنا بالسعادة وتعزز الحالة النفسية، لذلك بعد العزل المنزلى والجلوس فى المنزل طوال اليوم قد يعانى الكثيرون من الاكتئاب والوحدة التى تؤثر على الحالة النفسية.

يقدم موقعwebmd بعض النصائح التى تساعدك على التغلب على الاكتئاب فى المنزل:



حرب الاكتئاب

1:ممارسة التمارين الرياضية فى المنزل.

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2:النوم بعدد ساعات كافية وتجنب السهر.

3:مشاهدة الأفلام والمسلسلات الكوميدية لرفع هرمون السعادة.

4:الإكثار من تناول الشيكولاتة والمكسرات لرفع الحالة المزاجية.

5:سماع الموسيقى الهادئة.

6:ابتعد عن الأفكار السلبية وسماع الأخبار السيئة.