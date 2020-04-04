شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى أى طلبات لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة إلا بعد انتهاء أزمات كورونا، وذلك خوفاً من تكدس وزحام المواطنين بشركات التوزيع، مؤكداً أن الوزارة سترسل القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة والعشوائية لشركات توزيع الكهرباء الـ9 لتنفذ هذه القواعد يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أنه سيجرى وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 290 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، مؤكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

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وكان مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى.

وأكدت القواعد أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.