شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، والذى بدأ فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ. وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه جرى البدء فى تنفيذ إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى. وفى التقرير التالى نوضح المحافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الأرز الموسم الحالى: وفى التقرير التالى نوضح المحافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الأرز الموسم الحالى: 1- الإسكندرية 2000 فدان 2- البحيرة 106 آلاف و650 فدانا 3- الغربية 40 ألفا و600 فدان Advertisements 4- كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان 5- الدقهلية 182 ألفا و550 فدانا 6- دمياط 42 ألف فدان 7- الشرقية 127 ألفًا و850 فدانا 8- الإسماعيلية ألفان و750 فدانا 9- بورسعيد 30 ألف فدان.

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