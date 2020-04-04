شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى رجل في العالم يتبرع بـ100 مليون دولار لبنوك الطعام في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يتمكنوا من إطعام المحتاجين في ظل حدوث شلل في الاقتصاد العالمي، وتوقف الكثيرين عن وظائفهم عقب انتشار فيروس كورونا، بحسب موقع «سي إن بي سي».

وقال جيف بيزوس عبر حسابه بموقع إنستجرام: «حتى في الأوقات العادية يعد انعدام الأمن الغذائي في الأسر الأمريكية مشكلة مهمة، ولسوء الحظ فإن فيروس كورونا COVID-19 يضخم العدد بشكل كبير.. ملايين الأمريكيين يتجهون إلى بنوك الطعام خلال هذه الفترة».

وأضاف، بيزوس: «سنغذي أمريكا ستوزع الأموال بسرعة على الشبكة الوطنية من بنوك الطعام، وتوصيل الغذاء إلى تلك الأسر التي لا تعد ولا تحصى التي تحتاجها».

وذكرت موقع شبكة cbsnews، أن التبرع سيذهب إلى المنظمة غير ربحية Feeding America، وهي شبكة مقرها ولاية شيكاجو تضم أكثر من 200 بنك غذائي، حيث توفر الطعام لحوالي 46 مليون شخص.

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وقالت كلير بابينوفونتينو، الرئيس التنفيذي لمنظمة Feeding America، إن تبرع بيزوس أكبر هدية في تاريخ منظمتها.

وقالت في بيان: «نحن ممتنون للغاية لمساهمة جيف بيزوس السخية البالغة 100 مليون دولار في صندوق الاستجابة لتغذية أمريكا فور تفشى فيروس كورونا COVID-19».

وكان بيزوس قد تعهد في فبراير تقديم 10 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، حيث خصصت الأموال لمنح العلماء والناشطين والمنظمات غير الربحية التي تعمل لحماية الأرض.

وفي عام 2018، أطلق بيزوس أيضًا صندوقًا بقيمة 2 مليار دولار لفتح مدارس تمهيدية في الأحياء منخفضة الدخل وتقديم المساعدة للمنظمات غير الربحية التي تساعد المشردين.