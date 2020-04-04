شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لثقافة الطفل» يعرض «100 حكاية وحكاية» على قناة يوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثا عن منصات نشر جديدة للكتب، غير الورق والطباعة، بدأ المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى بتحويل إصدرات كتب الأطفال لهذا العام وعدة أعوام سابقة إلى نظام pdf، بالإضافة لتحويلها لكتب مسموعة ومرئية، وذلك لمواجهة تحديات أزمة وباء كورونا العالمي؛ حيث بدأ المركز برئاسة الكاتب محمد ناصف بنشر سلسلة «١٠٠ حكاية وحكاية» مرتين أسبوعيًا.

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وكانت الحكاية الأولى «الولد الذي خرج من البيضة» تأليف الكاتب محمد عبدالظاهر المطارقي، ورسوم الفنان عبدالرحمن بكر؛ وتدور أحداث الحكاية حول ولد صغير الحجم يستصغره أصحابه، لكنه لم يستسلم لسخافاتهم، ويقرر أن يعوض نقصه بشيءٍ يميزه.

والحكاية الثانية «شجرة الموسيقى» تأليف الكاتب هشام علوان، ورسوم الفنانة منى محمد حسين؛ وتدور أحداثها حول حطّاب يحب العزف على النايّ تحت شجرة، ليتفاجأ بأنغامها وتمايلها مع موسيقاه، وتصير صداقة قوية بينهما، لكن الأمير ينقل الشجرة عند قصره.

وأوضح ناصف رئيس المركز أن سلسلة «١٠٠ حكاية وحكاية» أداء صوتي للكاتب هشام علوان، تنفيذ ميسرة خيري؛ وأن السلسلة وقناة المركز القومي لثقافة الطفل على يوتيوب وصفحة إصدارات المركز على فيس بوك يأتي ضمن مبادرة وزارة الثقافة «خليك في البيت الثقافة بين إيديك» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وحققت نجاحا كبيرا عبر المنصات الالكترونية وخاصة قنوات اليوتيوب.