شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: طالبنا بتخصيص 100 فدان فى أبو رواش لنقل منطقتى البراجيل وأرض اللواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن النقابة طالبت اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتخصيص 100 فدان فى الظهير الصحراوى لمنطقة أبو رواش، لنقل مناطق الزبالين بالبراجيل وأرض اللواء، بعيدا عن المناطق العمرانية.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الزبالين مستمرون فى أعمالهم بتلك المناطق، إلى أن يتم تسلم الأرض الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بشروط إجراء عمليات نظافة يومية، وجولات تفقدية من مجلس المدينة، ومعاقبة المخالف من الأعضاء.

وأشار إلى أن النقابة أجرت حصرا للزبالين فى منطقتى البراجيل، وأرض اللواء، لمحاسبة المخالف منهم، وضمان حقهم فى الأرض الجديدة فى أبو رواش، مؤكدا أن أعضاء النقابة نظفوا منطقة البراجيل، وأصبحت مدينة نموذجية.

Advertisements

يأتى ذلك بعدما أعلن نقيب الزبالين أنه تم إنتهاء مشكلة الزبالين بمنطقة البراجيل، بحضور لجنة من محافظة الجيزة، والتى بدورها أجرت معاينة للمنطقة بعد تنظيفها، وبوجود عددا من السكان المتضررين من وجود منطقة الزرايب، مشيرا إلى أن اللجنة قررت عدم إزالة المنطقة، إلى أن يتم تخصيص منطقة أخرى جديدة، من قبل محافظ الجيزة، وتم الاتفاق على ذلك بين الزبالين واللجنة.

وكان شحاتة المقدس قال إن الزبالين بمنطقة البراجيل، التابعة لمدينة أوسيم، إحدى المناطق الستة للزبالين بالقاهرة الكبرى، توقفوا عن العمل بسبب قرار رئيس مجلس مدينة أوسيم، وإصداره قرار بمنع دخول سيارات القمامة إلى منطقة البراجيل.

وأكد نقيب الزبالين أن جميع جامعي القمامة، في كافة المناطق، مستمرين فى العمل خلال يومى الجمعة والسبت، بشكل طبيعى، من الساعة 6 صباحا، وحتى 7 مساء، التزاما بمواعيد حظر التجوال، مطالبا كافة الزبالين الذين يعملون خلال فترات الحظر بالتواصل مع النقابة للحصول على تصريح له من المحافظة خاص بجمع القمامة، مراعاة للظروف التى تشهدها مصر.