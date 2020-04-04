شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات البصل منذ بداية الموسم التصديرى لـ68 ألف طن، وجارى الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الجديدة، موضحًا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التى تمثل الآن عمود الاقتصاد القومى بعد حالة الانكماش فى القطاع السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، موضحا زيادة تدفق صادرات الموالح إلى الصين "بكين" وتعافى السوق، بالإضافة إلى انفراج فى عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الأوروبية .

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تدخل لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير، وتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية (مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة)، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.

وقال وزير الزراعة، إنه تم إدخال الزراعة فى جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، موضحا أن طارق عامر محافظ البنك المركزى وافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التى طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعى، وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ فى حالة تقييد التنقل أو فرض حظر التجوال.