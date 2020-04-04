شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. العمالة السياحية تبدأ مغادرة جنوب سيناء بعد فترة الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غرفة المنشآت السياحية بمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت، تنسيق نزول العمالة السياحية وعودتهم إلى محافظاتهم بعد أن انتهت مدة الحجر الصحى المخصصة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ووافقت محافظة جنوب سيناء بنزول العاملين بمجال السياحة إلى محافظاتهم لكل من أمضى فترة الحجر الصحى.

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة، أنه تقرر نزول كافة العاملين بالسياحة إلى أماكن إقامتهم بمحافظاتهم لكل من أمضى فترة الحجر الصحى (15 يومًا)، علمًا بأنه سيتم تنظيم النزول اعتبارًا من اليوم السبت. وتقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بخالص الشكر لجميع العاملين بقطاع السياحة نظرًا لتفهمهم للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المحافظة خلال الفترة المنقضية، والتى تعكس وعى الأفراد العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة.

وأصدرت محافظة جنوب سيناء قرارات احترازية قبل أسبوعين تخص القطاع السياحى والعاملين به، فى مقدمتها منع مغادرة العاملين بالقطاع السياحى بالكامل مواقعهم فى كافة المدن لمدة 14 يومًا. وتجاوب عدد من أصحاب الفنادق بمحافظة جنوب سيناء مع مبادرة المحافظة بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجرى المحلات والبازارات، نظرًا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تبعه من كساد اقتصادى وتجارى. وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ قرر تخفيض القيمة الإيجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة الى 25% فقط ابتداءً من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة شهور إلى 25% فقط للتخفيف عن كاهل المستأجرين، ثم أبدى رجال الأعمال تجاوبا وسارعوا لتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجريهم.

وقال اللواء فودة، أنه فى بادرة طيبة من عدد من رجال أعمال ومستثمرى شرم الشيخ ومشاركة منهم للجهود التى تقوم بها الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين، استجابوا لنداءات المحافظة فى الوقوف فى خندق واحد لعبور هذة الازمة. وتقدم اللواء فودة بالشكر والتقدير لرجال الاعمال لاستجابته السريعة ومبادرتهم بالإعفاء الكامل والجزئى لكافة مستأجرى المحلات والبازارات.