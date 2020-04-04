شكرا لقرائتكم خبر عن جيران طبيب بأسوان يستقبلونه بالزغاريد بعد عودته من العمل بمستشفى العزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة رائعة، استقبل جيران الدكتور سامح سمير، أخصائي بأسوان، بالتسقيف والزعاريد فور عودته من العمل في المستشفى العزل الصحى بأسوان، في ساعة متأخرة من الليل تقديرا له وزملائه من جيش مصر الأبيض خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

ووجه جيران الدكتور التحية للطبيب الدكتور سامح سمير من شرفات المنازل، بينما انتشرت الفيديوهات عبر السوشيال ميديا، وعبر مستخدمو موقع فيس بوك، حيث قال محمود ابراهيم النورابي:"كل الاحترام والحب والتقدير إلى جيش مصر الأبيض رجالات الطب والتمريض وكل من يعمل في المجال الطبي رجال المرحلة الذين يقدمون أرواحهم من أجل ارواحنا حفظهم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها وقيادتها من كل سوء ".

وكتب محمد دهب:"لفتة جميلة جدا رغم انها بسيطه جداا شكرا للناس دي كلها و الشكر الاكبر للدكتور سامح ربنا معاهم".



جيران الطبيب

من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما تم تداوله من أرقام وإحصائيات خاصة بمرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في مصر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بذلك صلة الوزارة بتلك الإحصائيات المتداولة والتي تحمل شعار وزارة الصحة والسكان.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن كل هذه المستندات غير صحيحة ومنسوبة كذبًا لوزارة الصحة.

وناشد مجاهد، كافة المصريين عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وخاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدًا أن الوزارة تعلن كافة الأرقام والتفاصيل بشكل رسمي ودقيق وبمنتهي الشفافية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تداولت تلك المستندات الخاطئة، تحري الدقة الشديدة فيما ينشر من معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية ونشر الأرقام الرسمية الصادرة عن البيانات الرسمية للوزارة، وذلك لمنع إثارة البلبلة والقلق والفزع لدى المواطنين.