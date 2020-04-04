محافظ القاهرة: إرسال هدايا للأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
وجه محافظ القاهرة خالد عبدالعال، تحية للأطفال في يوم اليتيم الذي يحل في الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام.
وأرجع محافظ القاهرة، إرجاء الاحتفال بيوم اليتيم، إلى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار المحافظ، إلى أن العاصمة ستحتفل بيوم اليتيم بعد غد الأحد بطريقة مختلفة حيث ستقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن والجمعيات الأهلية بإرسال الهدايا للأطفال حتى دورهم حفاظًا على سلامتهم.
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