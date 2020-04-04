شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة يكشف مصير مرضى معهد الأروام المحجوزين بعد إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه تم اكتشاف 15 حالة اشتباه بإصابة فيروس كورونا بين الهيئات الطبية بالمعهد القومي للأورام.
وأضاف علم الدين لـ«المصري اليوم»، أن «الجامعة تقوم الآن بعملية تعقيم وتطهير لجميع مستشفياتها الجمعة والسبت».
وأشار إلى أن «الحالات المشتبه بها تم نقلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة».
وأشار علم الدين، إلى أن «الجامعة ستتخذ عدة قرارات هامة خلال الساعات المقبلة حول مزيد من الإجراءات الاحترازية وتخفيض أعداد المرضي المترددين على المعهد».
وأكد في الوقت نفسه أن لا مساس بالمرضي المحجوزين بالمعهد لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث جامعة القاهرة يكشف مصير مرضى معهد الأروام المحجوزين بعد إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.