شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة: 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا بمعهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه تم اكتشاف 15 حالة اشتباه بإصابة فيروس كورونا بين الهيئات الطبية بالمعهد القومي للأورام.

وأضاف علم الدين لـ«المصري اليوم»، أن «الجامعة تقوم الآن بعملية تعقيم وتطهير لجميع مستشفياتها الجمعة والسبت».

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وأشار إلى أن «الحالات المشتبه بها تم نقلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة».

وأشار علم الدين، إلى أن «الجامعة ستتخذ عدة قرارات هامة خلال الساعات المقبلة حول مزيد من الإجراءات الاحترازية وتخفيض أعداد المرضي المترددين على المعهد».

وأكد في الوقت نفسه أن لا مساس بالمرضي المحجوزين بالمعهد لتلقي العلاج.