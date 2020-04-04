شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح طريقة احتساب توقيت الامتحان التجريبى لأولى ثانوى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة لطلاب الصف الأول الثانوى العام الذين يؤدون الامتحان الإلكترونى التجريبى يوم الأحد 5 إبريل الجارى ويمدت حتى 22 من نفس الشهر، موضحا أن جدول الامتحان، وتوزيع المحافظات أثناء اليوم، خلق سؤال متكرر جدا والناس ملتبس عليها، وهو ليه بعض المواد طوال فترة الامتحان فى الجدول أما ساعة ونصف أو 3 ساعات بينما تقسيمة المحافظات طولها ساعتين" متابعا: لو إحنا فى محافظة القاهرة أو البحر الأحمر أو الفيوم" وهذه مجموعة المحافظات مكتوب عليها 8 صباحا حتى 10 صباحا كمواعيد امتحان وتعنى أنها نافذه خلالها يستطيع أى طالب أن يفتح الامتحان ويجيب عليه ولكن ليس من الضرورى أن يبدأ الامتحان الساعة الثامنة صباحا.

وأوضح وزير التربية والتعليم: ممكن يدخل الطالب على الامتحان الإلكترونى 8 أو 9 صباحا أو 9 ونص، قائلا: من وقت دخول الطالب الامتحان يبدأ عداد الوقت يعد عليه، والمسافة من 8حتى 10 ليست اللى هيمتحن فيها الطالب ولكن يفتح الطالب الامتحان فيها، موضحا أن نفس الكلام هينطبق على باقى المحافظات، فمثلا محافظة الدقهلية أو البحيرة وهى مجموعة من 12 حتى 2، ظهرا يستطيع الطالب الدخول بين 12 و2 فالعداد يبدأ من وقت دخول الامتحان، فالطالب اللى دخل منصة الامتحان 12 هيخلص الساعة 3، واللى دخل 1 ظهرا ينتهى الامتحان الساعة 4 عصرا، واللى دخل 2 إلا 5 دقائق هينتهى 5 إلا 5 دقائق.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة إضطرت إلى الاعتماد على الشبكات دون البنية التحتية الموجودة فى المدارس وعلشان يدخل 600 ألف طالب فى لحظة واحجة هيكون حمل على الشبكة وبالتالى تم توزيع الأحمال علشان ميدخلش كل الطلاب مع بعض، ومن المصلحة أن نفس المجموعة مثلا التى تؤدى الامتحان من 2 حتى 4، مش لازم كلهم يدخلوا الساعة 2 على شبكة الامتحان طالما أن الطالب سوف يستيطع أن يفتح الامتحان فى أى نقطة من توقيت الامتحان، والأفضل أن بعض الطلبة تدخل على منصة الامتحان الساعة 2 وبعضهم 2 و15 دقيقة وهكذا.

وأكد الوزير: أى طالب لم يدخل على الامتحان فى الوقت المحدد لمحافظته لن يستطيع الدخول بعد مرور الوقت المحدد لدخول الامتحان، والفكرة هى توزيع الأحمال، موضحا أن اللبس الموجود" وقت الامتحان يتم احتسابه من وقت فتحه، لافتا إلى أن الامتحان تجربة علشان لو فى مشاكل نحلها ومش عليها درجات ولا داعى للقلق وأى حد يتعثر فى الوصول إلىالسبكة بسبب فنى لا يقلق وهنحل المشكلة دى سواء فى وقتها أو بعدها وهنعرف الشبكات شغالة فين ومش شغالة فين ونبلغ وزارة الاتصالات اللى بتحاول معانا تحسين أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان.

وأوضح الوزير: أن الأهم من التجربة هو التحضير لامتحان مايو المقبل، مضيفا أن الطالب بعد الإجابة عن الامتحان وتعثر لديه إرسال الإجابات إلى السحابة لا يجب القلق لآن الإجابات مسجلة على جهاز لما يربط الجهاز مع الشبكة حتى بعد ما ينتهى الامتحان هيبعت الإجابات للسيستم، وهناك رقم يستطيع الطالب أى يبلغ من خلالها، وإحنا بنجرب مع بعض من غير قلق أو شد أعصاب وهنمشى مع بعض وكله يمشى على خير.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت توزيع مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى على المحافظات كالتالى:

- الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

ـ الفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان.

Advertisements

ـ تشمل: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.

ـ الفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات.

ـ تشمل: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ـ الفترة ما بين 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات.

ـ الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح

- الفترة ما بين الساعة ٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات.

ـ الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.