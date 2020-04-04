شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الأورام: 15 مصابًا بـ"كورونا" بين الأطباء والتمريض وغلق المعهد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الآورام، إنه فى الأسبوع الماضى ظهرت بعض أعراض الإصابة بـ"فيروس" كورونا على أحد أعضاء فريق التمريض، وتم عمل التحاليل له وثبتت إيجابية تلك التحاليل، وبعد الكشف على المخالطين له تم اكتشاف إصابة ثلاثة أطباء، وإصابة 12 من فريق التمريض بالفيروس.

وأضاف "أبو القاسم" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى، أنه لم يتبين حتى الآن كيفية انتقال الفيروس إلى الممرض، موضحًا أنه تم تطهير معهد الأورام بالكامل، وأن المعهد لن يستقبل مرضى اليوم، وسيتم استئناف العمل بمعهد الأورام بداية من غدًا الأحد، متابعًا: "تم منع الزيارة بالكامل لمعهد الأورام منذ بداية أخذ الإجراءات الاحترازية".

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من جانب آخر، قال حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، إن حملات التبرع بالدم التي كانت تقام في أماكن التجعات مثل المساجد اختفت على مدار الأسبوعين الماضين.



وناشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى االبلد»، المواطنين بالتبرع بالدم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة لمن يريد التبرع بالدم وهناك تنظيم لمنع التكدس.



وأوضح أن المعهد خصص خط ساخن وهو 19514 لمن يريد التبرع بالدم، للتوجه لهم أينما يكونوا مؤكدا على توفير كافة معايير الامن والسلامة، مشيرا إلى أن المرضى يحتاجون الدم وهناك نقص في كميات الدم.