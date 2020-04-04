شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام بعد اكتشاف أطباء مصابون بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) داخل معهد الاورام يأتى نتيجة لعمليات المسح الطبى التى يتم إجراؤها بصورة دورية داخل المعهد، موضحا أنه تم عزلهم داخل مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك فرد من أطقم التمريض العاملة بمعهد الأورام أصيب فى أحد المستشفيات الخاصة، وتم عزله وبإجراء مسح طبى حول المخالطين تبين اكتشاف ووجود بعض الإصابات من الفريق الطبى بمعهد الاورام، موضحا أن تلك الحالة كانت من يوم 26 مارس.

وتابع الأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ردا على سؤال حول إغلاق معهد الأورام ضمن الإجراءات الوقائية، انه لن يتم غلق المعهد ولكن يتم تعقيم معهد الأورام بصورة دورية للوقاية من فيروس كورونا.

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وكانت أعلنت النقابة العامة للأطباء، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم فى بيانات وزارة الصحة.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالى، أكدت أن إمكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا تبلغ35825 سرير،3959 سرير رعاية مركزة431 سرير للرعاية المركزة للأطفال،2754 جهاز تنفس صناعى، 838 حضانة.