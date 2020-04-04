المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام بعد اكتشاف أطباء مصابون بـ"كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) داخل معهد الاورام يأتى نتيجة لعمليات المسح الطبى التى يتم إجراؤها بصورة دورية داخل المعهد، موضحا أنه تم عزلهم داخل مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك فرد من أطقم التمريض العاملة بمعهد الأورام أصيب فى أحد المستشفيات الخاصة، وتم عزله وبإجراء مسح طبى حول المخالطين تبين اكتشاف ووجود بعض الإصابات من الفريق الطبى بمعهد الاورام، موضحا أن تلك الحالة كانت من يوم 26 مارس.
وتابع الأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ردا على سؤال حول إغلاق معهد الأورام ضمن الإجراءات الوقائية، انه لن يتم غلق المعهد ولكن يتم تعقيم معهد الأورام بصورة دورية للوقاية من فيروس كورونا.
وكانت أعلنت النقابة العامة للأطباء، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم فى بيانات وزارة الصحة.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالى، أكدت أن إمكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا تبلغ35825 سرير،3959 سرير رعاية مركزة431 سرير للرعاية المركزة للأطفال،2754 جهاز تنفس صناعى، 838 حضانة.
وأوضحت وزارة التعليم العالى، القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا، 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة، 460 تخصص أمراض صدرية، 401 تخصص أمراض متوطنة، 846 تخصص تحاليل، 768 تخصص أشعة تشخيصية، ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار أمينالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إنه يتم تجهيز أماكن داخل المستشفيات الجامعية لتكون جاهزة للعزل فى حالة وصول مصر إلى المرحلة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” ردا على سؤال حول إذا ما كان تجهيز المستشفيات الجامعية بكامل القدرة الاستيعابية لها أم تخصيص أجزاء داخل كل مستشفى وداخل كافة المستشفيات الجامعية البالغ عددها 113 مستشفى، أن البعض سيجهز مستشفيات كاملة وأخرى أماكن وذلك حسب كل مسشتفى وقدرتها، متابعا نجهز ذلك احتياطيا حتى نكون جاهزين حال الوصول إلى المرحلة الثالثة.
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