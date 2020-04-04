شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إطلاق التيار بخط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اطلاق التيار الكهربائي رسميًا فى المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 60 ميجا وات، بعد ان انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تشغيل الدائرة الأولى للخط.

وكشف المصدر أنه تم اطلاق التيار رسميًا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجاوات من إجمالي قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائي، ونجاح تجارب التشغيل التى بدات منذ ما يقرب من شهر و نصف للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائي رسميًا.

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وأضاف أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى و السودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة ، لافتا إلى أنه جارى العمل إطلاق التيار الكهربائي بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجي.

الجدير بالذكر ان الشركه المصريه لنقل الكهرباء أنتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسى ، و شهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الأنتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع ، و بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.