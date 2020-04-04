شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الأوقاف واليوم السابع: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة القادمة التموين تمد صرف سلع نقاط الخبز لنهاية الشهر منعا للزحام والوقاية من كورونا الأرصاد: غدا ارتفاع حاد بدرجات الحرارة 6 درجات والعظمى بالقاهرة 35 درجة الزراعة: تشديد الإجراءات لفحص الماشية واللحوم المستورة بالمحاجر استعداد لرمضان المستشفيات الجامعية تطمئن المصريين: نمتلك 2754 جهاز تنفس صناعى Advertisements بالأرقام.. تفاصيل انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية (صور) كبار العلماء بالأزهر: يجب الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى في صلاة الجمعة السياحة والآثار تتيح زيارات افتراضية للمواقع والمقاصد المصرية عبر الانترنت المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا وفقا للجداول 6 صباحا لـ7 مساء وزير الأوقاف: عقوبة فتح أى مسجد طوال الغلق بسبب كورونا إنهاء الخدمة

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