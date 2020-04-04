شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشارك في قمة أفريقية "أون لاين" حول كورونا بحضور ماكرون وآبى أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة منهم آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، بالإضافة الي الرئيس الفرنسي ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية للتباحث حول أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

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