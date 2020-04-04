شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: عزل أطباء وتمريض معهد الأورام المصابين بكورونا فى مستشفى بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول من جامعة القاهرة إنه تم عزل الأطباء وفريق التمريض المكتشف إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل مستشفى العزل بالعجوزة لتلقى العلاج والمتابعة.

واضاف المصدر فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع أن يتم نقل الحالات المصابة بكورونا إلى مستشفى عزل خاصة بجامعة القاهرة، كان تم تجهيزها من جانب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة تمهيدًا لعلاج أى حالات مصابة من الفريق الطبى وأعضاء هيئة التدريس بمستشفيات جامعة القاهرة.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، قال إن اكتشاف حالات ممصابه بفيروس كورونا كوفيد 19 داخل معهد الاورام يأتى نتيجة لعمليات المسح الطبى التى يتم إجراؤها بصورة دورية داخل المعهد موضحا أنه تم عزلهم داخل مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة .

وأوضح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك فرد من اطقم التمريض العاملة بمعهد الاورام اصيب فى أحد المستشفيات الخاصة وتم عزله وباجراء مسح طبى حول المخالطين تبين اكتشاف ووجود بعض الإصابات من الفريق الطبى بمعهد الاورام ، موضحا أن تلك الحالة كانت من يوم 26 مارس .

Advertisements

وتابع الأمين العام للمستشفيات الجامعية ردا على سؤال حول إغلاق معهد الاورام ضمن الإجراءات الوقائية ، انه لن يتم غلق المعهد ولكن يتم تعقيم معهد الاورام بصورة دورية للوقاية من فيروس كورونا .

وكانت أعلنت النقابة العامة للأطباء، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم فى بيانات وزارة الصحة.

وكانت كشفت وزارة التعليم العالى ، أن إمكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا تبلغ35825 سرير،3959 سرير رعاية مركزة431 سرير للرعاية المركزة للأطفال،2754 جهاز تنفس صناعى، 838 حضانة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى ، القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا، 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة، 460 تخصص أمراض صدرية، 401 تخصص أمراض متوطنة، 846 تخصص تحاليل، 768 تخصص أشعة تشخيصية، ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.

