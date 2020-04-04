شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فلسطين بالقاهرة تتابع الوضع الصحي لفلسطيني مصاب بكورونا قادم من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، مساء الجمعة، أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لمواطن فلسطينى أصيب بفيروس كورونا بعد سفره وعودته من العمرة وهو متواجد في القاهرة الآن.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، أن الحالة المكتشفة لمواطن فلسطيني عائد من العمرة مؤخرا، حيث فور عودته لمصر لم تظهر عليه أى أعراض ولكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى مستشفى الحميات حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، وجرى نقله إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع السفارة وضعه الصحي وتبقى على تواصل مع وزارة الصحة المصرية لمتابعة مستجدات الحالة، متمنيةً له الشفاء العاجل.

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جدير بالذكر أن المصاب الفلسطيني غير مقيم في مصر وقد كان يقيم مناسك العمرة مؤخرا في السعودية ، ومن ثم خرج مع أفواج العمرة من السعودية وتوجه إلى الامارات ، و من ثم عاد لجمهورية مصر العربية ليعبر من خلالها إلى قطاع غزة .

وتطمئن السفارة الشعب الفلسطيني أنها تتابع عن كثب وضع الجالية الفلسطينية في مصر ، وأن أبناء الجالية والطلبة بخير حيث لم تسجل اَي إصابة بفيروس كورونا في أوساطهم.

وتهيب السفارة بالمواطنين الفلسطينيين لاسيما الطلبة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، وتحثهم على الالتزام التام في بيوتهم ليبقوا بعيدا عن دائرة الخطر والتكدسات التي ينشط فيها فيروس كورونا ، متمنية السلامة لعموم الشعب المصري والفلسطيني والعالم أجمع.