​​"الإصلاح الزراعي": ندرس استيراد 12 ألف رأس ماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال مجدي الشراكي، رئيس جمعية الاستصلاح الزراعي، إنهم يدرسون استيراد 12 ألف عجل حي من الخارج، طبقًا للموصفات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري.
وأضاف الشراكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجراءات الاستيراد تأخرت بسب فيروس كورونا، لافتًا إلى توقيع العقد مع أحد الدول الأوربية لاستيراد عجلات عشار للتربية لدعم صغار المربين والشباب بواقع 6 آلاف رأس.
وأشار إلي أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يولي اهتمام كبير بالانتاج المحلي والمزارع التابعة للجمعية.
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