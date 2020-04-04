​​"الإياتا" يقرر تأجيل اجتماعه السنوي بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلن ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، تأجيل الاجتماع العام السادس والسبعين (AGM) والقمة العالمية للنقل الجوي، الذي كان من المقرر أن يتم يوم 22-23 يونيو المقبل في العاصمة الهولندية أمستردام، بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد".
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره "الإياتا" مساء اليوم الجمعة.
وأضاف ألكسندر: "سنلتقي كصناعة عندما يتم استعادة حرية السفر ويمكننا التركيز على الدور الحاسم للنقل الجوي في قيادة الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأزمة غير المسبوقة".
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