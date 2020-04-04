محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك مساء اليوم، في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة.
وشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وماكرون يشاركان في قمة أفريقية مصغرة عبر وسائل الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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