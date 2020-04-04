فيديو.. الخريطة الزمنية لتفشي كورونا في العالم ومقارنة بين الـ20 الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف جهاد:

نشرت قناة "WawamuStats" -المعنية بتحويل الأرقام والبيانات إلى فيديوهات ومخططات زمنية وبيانية، مقطعي فيديو على يوتيوب يظهران كيفية تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتطورات الوضع في أكبر 20 دولة من حيث الإصابات.

ويكشف الفيديوهان انتقال بؤرة الفيروس الرئيسية من أسيا إلى أوروبا وأمريكا، والتحولات الدراماتيكية في الإصابات في الغرب.

ويغطي الفيديو الأول الخريطة الزمنية لتفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم في الفترة من 20 يناير إلى 1 أبريل 2020. ونشأ الفيروس في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019، وانتشر إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل 2020.

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وفي فيديو ثان، قارنت القناة بين معدلات انتشار الفيروس في أعلى 20 دولة من حيث الإصابات خلال الفترة من 14 مارس وحتى 1 إبريل.

وتبدأ المقارنة بتصدر الصين لدول العالم من حيث الإصابات، تليها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية. وتشهد تغيرات ملحوظة في ترتيب الدول الـ20 بتراجع إيران ودول أسيا تدريجيا، وتزايد الإصابات في أوروبا خصوصا إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا.

قبل أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية صعودا مأساويا في 18 مارس، لتتجاوز عدد الإصابات في الصين وتتصدر قائمة الدول المصابة بالفيروس في 26 مارس, وتتراجع الصين للمركز الثالث بعد إيطاليا في اليوم نفسه. وفي 1 إبريل، تحل أسبانيا في المركز الثالث محل الصين التي باتت الرابعة على العالم بفارق ضئيل عن ألمانيا. فيما جاءت إسرائيل في المركز 18 على العالم.

"WawamuStats" تهتم بعرض البيانات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية في جدول زمني ديناميكي.