قتل أبوه وقعد جنب الجثة".. تفاصيل جريمة "وقت الحظر" في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات مقتل عامل على يد نجله بمركز العياط، أمس الجمعة.

البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بقرية المساندة بدائرة مركز العياط.

فور تلقيه البلاغ، وجه العميد محمد عطوية، مأمور قسم العياط، بسرعة انتقال قوة من القسم، تزامنا مع انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمناظرة الجثة.

في الوقت نفسه، انتقل فريق من ضباط مباحث فرقة العياط والبدرشين تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور، مفتش الفرقة.

فور وصوله، عمد الرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث العياط، إلى فرض كردون أمني بمسرح الجريمة، ومنع حركة الدخول والخروج، موجها بفحص مداخل ومخارج المنزل وسماع أقوال شهود العيان.

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وكشفت معاينة رئيس المباحث أن الجثة لمبيض محارة يدعى "م.ع.ا"، يرتدي ملابسه كاملة، وبها آقار 3 طعنات بمنطقة الصدر.

جهود البحث والتحري للنقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه ونجله "ح"، 16 سنة، اتطورت إلى مشاجرة، استل على إثرا الابن سكينا، وسدد لأبيه طعنات أودت بحياته.

الجاني ارتكب جريمته وجلس بجوار الجثة لحين وصول الشرطة دون أي محاولة للهرب، واقتادته القوات إلى ديوان القسم للتحقيق.

ووجه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتكثيف التحريات وسماع أقول الزوجة والجيران، إضافة إلى مناقشة المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.

