"جريمة في الحظر".. صبي يقتل والده بسلاح أبيض بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها للوقوف على ملابسات مقتل شخص على يد نجله بمركز العياط جنوب المحافظة.
تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من مشرف غرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بقرية المساندة بدائرة مركز العياط.
شهود عيان أفادوا بأن فتى يدعى "ح" 16 سنة، اعتدى على والده "م.ع." بسلاح أبيض، فأرداه قتيلا في الحال.
أحد الجيران أشار إلى أن المجني عليه كان يعاني من أزمة نفسية، واعتاد ضرب نجله، وأن مشادة كلامية حادة وقعت في المنزل، انتهت بمقتل الأب.
مصدر بقسم شرطة العياط وثانٍ بمباحث الجيزة، أكدوا أن قوة من القسم انطلقت إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها مؤكدين "لسه رايحين في الطريق".
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