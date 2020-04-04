رغم قرار الأوقاف.. ضبط شخص دعا مواطنين لأداء صلاة الجمعة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت قوات الأمن القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بتحريض المواطنين على أداء صلاة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر.
وقال مصدر أمني مسؤول إنه تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بأحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة؛ لدعوته عدد من الأشخاص للتجمع للصلاة أمام مسجد بالمجمع السكني بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف؛ حرصاً على سلامة المواطنين واتساقاً مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وجارى عرضه على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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