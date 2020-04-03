شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس: أظن كورونا تخلى عندها دم وتسيبنا نشم النسيم..وعن الانتحار: كلام عيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر المهندس نجيب ساويرس، من تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وطالبه بأن يدعنا نحتفل بشم النسيم وتناول الفسيخ والبصل.

وقال ساويرس عبر حسابه على توتير: "أظن الكورونا تخللى عندها دم وتسيبنا نفرح بشم النسيم، والا والله لناكل ضعف كمية البصل والفسيخ والملوحة ولو جدعة بقى تقرب".



نجيب ساويرس

من ناحية أخرى، رد المهندس نجيب، على بعض متابعيه، حيث تراجع عن تصريحاته بشأن الانتحار بسبب حظر التجوال، حيث سأله أحد المتابعين: " هو انت مش قلت هتنتحر ولا كلام عيال"، ليرد ساويرس، قائلا: "كلام عيال"، فيما سأله متابع آخر: "بتقضى الحظر ازاى يباش مهندس"، ليرد ساويرس: "محبوس مع العائلة فى البيت".



كلام عيال

من ناحية أخرى، تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن فوائد الاعتكاف فى المنزل محاولًا الابتعاد عن التركيز على الجوانب السلبية للعزل المنزلى وعدم القدرة على الخروج من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى راح ضحيته أعداد كبيرة من المصابين والقتلى حول العالم.





وقال ساويرس، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، "صباح الخير هحاول أكون إيجابى النهارده فهتكلم على فوائد الاعتكاف فى البيت:

1- لم شمل العيلة مرة أخرى وقضاء وقت مع بعض بدلًا من إنشغال كل واحد.

2- هنحرم نشتكى من الشغل نهائيًا ونشتاقله.

3- تلوث الجو هيتحسن جدًا نتيجة الحبسة دى.

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4- هنفتكر ربنا وقدرته أكتر.

5- الإحساس بالتضامن الجماعى".

وجاءت مبادرة ساويرس هذه بالصلاة والدعاء للعالم كله، بعدما اقترح رجل الأعمال، يوم الجمعة الماضى، أن يجتمع العالم كله بمختلف الأديان للصلاة فى يوم واحد وساعة محددة للتضرع والتقرب إلى الله بالدعاء ليزيح عنا وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".