شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: الفئران لديها تعبيرات وجه مرتبطة بمشاعر مثل الألم والمتعة والخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن البشر لديهم مجموعة من تعبيرات الوجه التى تعكس شعورهم، ولكن يبدو أنهم ليسوا وحدهم، حيث وجد العلماء أن الفئران لديها تعبيرات وجه أيضا.

وقالت الدكتورة نادين جوجولا ، المؤلفة المشاركة في البحث من معهد ماكس بلانك لعلم الأعصاب: "الفئران تظهر تعابير وجه خاصة بالمشاعر الكامنة". وقالت إن النتائج مهمة، لأنها تقدم للباحثين طرقًا جديدة لقياس شدة الاستجابات العاطفية، والتي يمكن أن تساعدهم على استكشاف كيفية ظهور العواطف في الدماغ.



الفئران

والأكثر من ذلك ، قالت:" أظهرت النتائج أن الفئران لديها ذخيرة من العواطف".

وكتبت جوجولا وزملاؤها في مجلة ساينس العلمية أنهم عرضوا الفئران لمزيج من المحفزات. وشملت هذه الصدمات الكهربائية على الذيل ، والحلويات الحلوة ، وحقن كلوريد الليثيوم ، مما تسبب في حالة شبيهة بالغثيان.

بينما يقول المؤلفون أن حركات الوجه التي تلت ذلك كانت ملحوظة ، إلا أنها متشابهة إلى حد كبير بالنسبة إلى العين البشرية، وإن كانت مع اختلافات دقيقة.

على سبيل المثال ، مقارنةً بالتعبير المحايد ، فإن أذني الفأرة تستلقي إلى الوراء أكثر ويتحرك موضع الفك السفلي والأنف عندما يكون ذيله مضغوطًا.

ولمزيد من الفحص لهذه التعابير ، لجأ الفريق إلى تقنية رؤية الكمبيوتر التي تستخرج ميزات من صور مختلفة ، وتحدد الفروق بين الصور.

Advertisements

كشف البرنامج عن اختلافات واضحة بين صور الفئران المأخوذة من قبل وبعد تطبيق كل محفز ، وكذلك الاختلافات بين الصور التي تم التقاطها خلال تطبيق أنواع مختلفة من المحفزات ، مما يشير إلى أن تعبير الوجه المرتبط بالضغط على الذيل كان مختلفًا عن ذلك الذي ظهر عندما تم إعطائهم حلوى.

أكد المزيد من العمل باستخدام متوسط ​​بيانات ميزات الوجه المتعلقة بكل مشغل ، هذا شيء يقول الفريق أن التعبيرات تعكس حالات عاطفية مختلفة ، مثل المتعة والاشمئزاز والغثيان والألم - على الرغم من أن الخوف المرتبط بالهروب كان له تعبير أقل وضوحًا.

كما استخدم الفريق التعلم الآلي - وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التعرف على الأنماط ومن ثم فرز البيانات في مجموعات مختلفة.