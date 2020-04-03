شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية يشكر الرئيس السيسى على جهوده فى التصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالتزام الرئيس القوى بوقف والتصدى لفيروس كورونا القاتل من الانتشار كما أكد أن الرئيس السيسى قام بعمل عظيم حينما أكد على ضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق جراء الفيروس.



وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد إن المواطنين بالخارج لن يسمح لهم بالسفر إلى مصر ما لم يوقعوا على خطاب التزام بالحجر الصحي ، مما يعني أنه إلزامي، جاءت هذه التصريحات بعد أن رفض مواطنون قادمون من الكويت عزلهم على نفقتهم، وحث سعد رجال الأعمال على رعاية نفقات الحجر الصحي للمصريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج.