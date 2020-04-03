صحة سوهاج: اكتشاف حالة مصابة بكورنا ونقلها لمستشفى العزل

ومن جانبها قامت مديرية الصحة، على الفور بتشكيل فرق للترصد والتقصى للمخالطين للمريضة وعمل التوعية اللازمة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا، وتم عمل عزل منزلى لجميع المخالطين ، وسيتم متابعتهم يوميا لمدة 14 يوم وتم رش وتطهير الشارع الذى تقيم به المريضة.

ومن جانبها أوضحت مديرية الصحة بسوهاج من خلال بيان لها، أن الخطر يقترب، الزموا البيوت الرجاء من جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية التى تصدرها وزارة الصحة وبخاصة التزام البيوت ثم التزام البيوت ثم التزام البيوت مع الالتزام بالنظافة الشخصية وغسيل الايدى باستمرار والتزام اداب العطس والكحة ونظافة المنزل.

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