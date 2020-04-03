شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: اكتشاف حالة مصابة بكورنا ونقلها لمستشفى العزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة بسوهاج فى بيان لها، عن ظهور حالة إيجابية لسيدة تدعى سعاد . ع . ح 62 سنة تقيم بمدينة جرجا جنوب المحافظة، كانت محجوزة باشتباه بكورونا في مستشفى سوهاج التعليمى، وتم تحويل المريضة لأحد مستشفيات العزل بجنوب الصعيد، في سيارة إسعاف مجهزة وطاقم طبى مدرب.
ومن جانبها قامت مديرية الصحة، على الفور بتشكيل فرق للترصد والتقصى للمخالطين للمريضة وعمل التوعية اللازمة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا، وتم عمل عزل منزلى لجميع المخالطين ، وسيتم متابعتهم يوميا لمدة 14 يوم وتم رش وتطهير الشارع الذى تقيم به المريضة.
ومن جانبها أوضحت مديرية الصحة بسوهاج من خلال بيان لها، أن الخطر يقترب، الزموا البيوت الرجاء من جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية التى تصدرها وزارة الصحة وبخاصة التزام البيوت ثم التزام البيوت ثم التزام البيوت مع الالتزام بالنظافة الشخصية وغسيل الايدى باستمرار والتزام اداب العطس والكحة ونظافة المنزل.
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