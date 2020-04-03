شكرا لقرائتكم خبر عن عزل قرية أبو ربيع في الإسماعيلية 14يوما بعد ظهور إصابتين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، صباح اليوم، الجمعة، عزلًا طبيًا وأمنيًا على مداخل ومخارج عزبة أبو ربيع التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بالمحافظة، وذلك بعد ثبوت إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 50 أسرة لمدة 14 يومًا.

وقال مصدر طبى، إن السيدة "أمال عبدالعزيز"، 36 سنة، أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن أظهرت نتائج التحليل المعملية الخاصة بها، إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ثم ظهرت نتيجة التحليل الخاصة بزوجها، صلاح محمد محمود، 38 سنة، إيجابية لفيروس كورونا، وهم من سكان وأهالى عزبة أبو ربيع، التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بمحافظة الإسماعيلية، وتم وضعهم فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، فيما تم عزل أطفالهما الثلاثة وعدد من جيرانهم والمخالطين لهم للتأكد من إصابتهم.

يشرف على عملية عزل عزبة أبو ربيع، غزالى محمد غزالى، مأمور مركز شرطة أبو صوير والسيد النخيلى، ريس مركز مدينة أبو صوير وعلاء محسن، رئيس قرية السبع آبار الشرقية ومديرة الإدارة الصحية بأبو صوير.

وقال مصدر بديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أمر بتوزيع الخبز المجانى على 50 أسرة بعزبة أبوربيع بالإضافة إلى إعانات غذائية، ومستلزمات المعيشة، لاستمرار عزل القرية لمدة 14 يومًا، كما قامت مسؤولى وزارة الصحة بالدفع بسيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل العزبة أبو ربيع، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل أي حالات يستجد عليها ظهور أعراض الإصابة بكورونا.

من جانيه قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت من بداية ظهور فيروس كورونا، في حملة كبيرة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمدارس والأماكن العامة بالمحافظة، بجانب نشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة متابعة تعليمات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وطالب أهالي الإسماعيلية بالبعد عن الشائعات ونشر الوعى الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيرًا إلى مشاركة المجتمع المدنى وتعاونهم فى انجاح الحملة في تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على الإسماعيلية، وعدم انتشار الفيروس.

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وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين إلكترونيًا أو من خلال رقم غرفة العمليات والرد على استفساراتهم تتم بشكل فورى على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

تواجد المسؤولين لفرض العزل على عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية