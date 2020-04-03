أخبار مصر.. الحكومة تنفي 8 شائعات حول كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها نفي الحكومة لـ 8 شائعات حول التموين والبترول والكهرباء، فضلا عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

البنك الدولى يعتزم تقديم 160 مليار دولار للدول الفقيرة لمواجهة كورونا

في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحدث نتيجة الأزمة الصحية الحالية المتعلقة بانتشار وباء كورونا المستجد، أعلن البنك الدولي إنه مستعد لتقديم مساعدات تصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر المقبلة، لمساعدة أفقر الدول على الاستجابة للعواقب المباشرة للوباء ودعم الانتعاش الاقتصادى.

وأعلن مجلس البنك ومقره واشنطن عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1,9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلداً وعمليات جارية في 40 بلداً، بحسب بيان البنك.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي".

مصادر تكشف: عائلة رجل أعمال شهير على متن رحلة طيران المصريين القادمة من أمريكا

أكدت مصادر مطلعة ، أن الطائرة التي وصلت صباح اليوم الجمعة لمطار مرسى علم الدولى، والتى تقل المصريين العائدين من أمريكا، البالغ عددهم 257 راكبا، بينهم أسرة رجل أعمال شهير ضمن الركاب العائدين من واشنطن .

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، أن بين الركاب المصريين العائدين من أمريكا اليوم الجمعة، علي متن رحلة الطيران القادمة الي مطار مرسى علم ، زوجة رجل الأعمال الشهير ونجله وزوجة نجله واثنين من احفاده.

ووصلت في تمام السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة رحلة طيران قادمة من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لمطار مرسي علم الدولي، تقل علي متنها 275 راكب مصري من العالقين في أمريكا بينهم 18 طفل، في إطار قيام شركة مصر الطيران بإرسال رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج ، بعد تفشي فيروس كورونا .

فيديو.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات.. لا صحة لحرق جثث متوفى كورونا أو وجود أزمة فى أسطوانات البوتاجاز.. محال الجزارة تعمل بشكل طبيعى وفقاً لمواعيد الحظر.. والكهرباء تنفى انقطاع الخدمة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 8 حقائق حول كورونا ورصد 7 شائعات.

فيديو وصور.. نقل جثمان متوفى ثان بكورونا داخل سيارة نصف نقل ببورسعيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو جديد لنقل جثمان متوفى بفيروس كورونا داخل سيارة نصف نقل فى محافظة بورسعيد، بعد ساعات من ظهور فيديو أول، لنقل جثمان متوفى كورونا بسيارة نصف نقل من مستشفي المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، إلى المقاير لدفنه دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس.

وكان محافظ بورسعيد، قد اتخذ إجراءات عقابية عقب ظهور الفيديو الأول، واكتشاف نقل جثة متوفى كورونا فى سيارة نصف نقل، بعد أن رفضت كل الجهات نقل الجثمان.

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير سيارات مجهزة ومخصصة لنقل أى جثة لدفنها بالمقابر واتباع الإجراءات الاحترازية كاملة لمنع نقل العدوى بالفيروس، لم تحدث على أرض الواقع وما زال هناك جثث متوفين بيتم نقلها بسيارة نصف نقل، دون اتباع التعليمات وإجراءات الوقاية.

إنفوجراف.. اعرف فيروس كورونا مستخبي لك فين وإزاى تحمى نفسك منه؟

ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير ويصيب عدد كبير من الاشخاص ، فقد تكون مصاب بالعدوى ولا تظهر عليك الاعراض إلا بعد أسبوعين لذلك يجب أن نعرف الأماكن التى يختبئ فيها فيروس كورونا وانت فى المنزل أوالعمل لنحمى أنفسنا وأطفالنا من الإصابة به، وفى التقريرالتالى يقدم الخليج 365 أبرز الأماكن التى ينتشرفيها فيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع

سائحون بالأمس وعالقون اليوم.. الآلاف يفترشون مطارات العالم بسبب كورونا.. رحلات شهر العسل فى المالديف تتحول إلى كابوس.. وارتفاع أسعار تذاكر الطيران مشكلة جديدة.. والخوف من تسلل إرهابيين يزيد من بطء انفراج الأزمة

عمليات غلق الحدود التى قامت بها دول العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلفت مئات الألاف من السائحين الذين أصبحوا عالقين فى وجهات سياحية مختلفة تقطعت بهم سبل العودة إلى أوطانهم، وتحول هؤلاء إلى أزمة كبيرة على جدول أعمال أغلب الحكومات يسارعون الزمن لعودة مواطنيهم .

وخلال الأيام الماضية سيطرت مشاهد العديد من السياح وهم يفترشون المطارات على الحدث، فلم يكن يتخيل هؤلاء الذين قرروا القيام برحلات ترفيهية أن تتحول بهم الأمور إلى كارثة، ويظلون محبوسين داخل صالات المطارات مطاردين بفيروس كورونا ولا يملكون حرية العودة إلى بلادهم.

وفى جزر المالديف وهى المقصد السياحى الأشهر لقضاء رحلات شهر العسل، تحولت البرامج السياحية إلى كابوس يطارد السائحين هناك، حيث تستقبل المالديف ما يقرب من 2 مليون سائح سنويا حوالى 20% منهم عرب، والآن يوجد بها عالقون من الخليج ومصر والمغرب وبعض الدول الأوربية، وأريل السياح المغاربة مناشدات للملك محمد السادس لترتيب عودتهم، فى حين أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، أن الدولة ستعمل على محاولة إعادة المصريين بأسرع وقت، مشيرة إلى أن عددهم 95 عالقا، لافتا إلى أن هناك مساعي في الوقت الحالي لتجميع العالقين بدول شرق آسيا تمهيدا لتحديد إمكانية إرسال طائرات لإعادتهم.

مطالب برلمانية بتخفيض أسعار الكهرباء لقطاع الزراعة أسوة بالصناعة.. "زراعة البرلمان": دعم الفلاح واجب قومى وتقدمنا بمذكر للوزير وننتظر الرد.. برلمانى: الظروف الراهنة تقضى بتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المزارع

طالب أعضاء البرلمان إعادة النظر فى أسعار الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعى وخفضها نظرا للظروف الراهنة، أسوة بقرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية، مؤكدين أن الزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني ولابد من دعم القطاع لتحقيق الهدف المنشود.

وفي هذا الإطار، تقدم إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في أسعار الكهرباء للقطاع الزراعي وتخفيضها، وذلك تشجيعا للزراعة، أسوة بتخفيضها للأنشطة الصناعية، وذلك فى ظل الأوضاع الراهنة، وحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع كافة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تنعكس على الاقتصاد المصرى، وعلى المجتمع بصورة مباشرة، وذلك من خلال المحاصيل الاستراتيجية، ومستلزمات المواطنين، وفي ظل الأوضاع الراهنة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والزراعة، لابد من إعادة النظر فى أسعار الكهرباء بما يحقق الهدف المنشود للمواطن وللدولة فى نفس الوقت.

الجامعات المصرية على خطى الدولة فى مواجهة كورونا.. "القاهرة" تنتج مطهرات ومواد تعقيم وتطرحها للمواطنين.. "قناة السويس" تفتح منافذ لبيع اللحوم والألبان.. و"حلوان" تبدأ تصنيع الأرواب والماسكات وأدوات الحماية

تواصل الجامعات المصرية جهودها فى سبيل دعم الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الجامعات خطوات جادة وفاعلة على كافة المستويات لمساندة الدولة المصرية والتى تنوعت ما بين انتاج مطهرات ومواد تعقيم وطرحها للبيع داخل منافذ الجامعات بأسعار اقتصادية وايضا العمل على توفير منافذ لبيع اللحوم من خلال كليات الزراعة والطب البيطرى والفواكه والخضروات ، فضلا عن مبادرات مجتمعية لتوزيع سلع غذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن وحدة المنظفات والمطهرات، تنتج مايقرب من 5 طن مطهرات يوميًا لتوافر خط إنتاج بعدد 5 تنكات استانلس، مزودة بمُقلب أوتوماتيك مما يسهل من عمليات الخلط والتجانس أثناء التحضير، في كلية الزراعة، وأن مصنع كلية الصيدلة يقوم بتحضير 70 لتر يوميًا من الچل المطهر.

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

تشهد الشبكة القومية لكهرباء مصر تصاعد فى الاحتياطى اليومى بالشبكة منذ بداية أزمة كورونا وفرض حظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا وحتى الـ6 صباحاً، والذى يصل إلى 26 ألف ميجا وات ويتجاوزه يومى الجمعة والسبت، وهى معدلات غير مسبوقة للشبكة القومية منذ انتهاء أزمة الانقطاعات التى كانت تمر بها مصر يونيو 2015.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدل الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء قبل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا كان يتراوح ما بين 14 إلى 16 ألف ميجا وات يومياً، وكان يبلغ الحمل الأقصى للشبكة حوالى 25 ألف ميجا وات.

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مستشفى العجمى: ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا لـ33 حالة حتى الآن

أكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية "مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا"، أنه حتى الآن، قد تم خروج 33 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

وأكدت مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبي والتفانى فى معالجة المصابين، وقالت:" نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، مضيفة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن السعادة بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، وبالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بورسعيد تعيش الرعب بعد نقل جثامين متوفين بكورونا للمقابر بسيارة نقل دون إجراءات وقاية.. المحافظ يقرر إقالة مدير جمعية دفن الموتى.. ونائب الدائرة: الجميع رفض نقل الجثمان وأهل المتوفى أحضروا السيارة.. فيديو وصور

أثار انتشار فيديو لنقل جثمان متوفى كورونا بسيارة نصف نقل من مستشفي المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، إلى المقاير لدفنه دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس، استياء كبير فى الشارع البورسعيدى، وثورة عارمة على صفحات السوشيال ميديا، ليخرح بعدها محافظ بورسعيد، ليقى بالاتهام على نائب بورسعيد أحمد فرغلى، ويؤكد أنه هو من أحضر تلك السياراة لتنقل المتوفى ليخرج بعدها النائب ليكذب كلام المحافظ جملاً وتفصيلاً وأكد انه خاطب جميع الجهات من أجل خروج سيارة إسعاف لنقل المتوفى بكورونا لكنه فشل بعد رفضهم نقل الجثمان المصاب، ليقوم أهل المتوفى بنفسهم بإحضار السيارة الربع نقل الجسمان إلى المقابر.

وكشفت تفاصيل الواقعة عقب إثارتها إعلامية أن حالة نقل جثمان المتوفى بكورونا أمس فى سيارة نصف نقل لم تكن الأولى، وظهر فيديو آخر لنقل جثة متوفى بكورونا بسيارة ربع نقل، وعدم التزام مستلمى الجثة أى من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس.

البنك الدولى: 7.9 مليون دولار لمصر لدعم الإجراءات الطارئة لمواجهة كورونا

أعلن البنك الدولى اليوم الجمعة عن إتاحة 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، بعد تفعيل خطة حالات الطوارىء المحتملة التى أعلن عنها البنك فى 20 مارس الماضي، ومن خلال "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر".

وقالت "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى بيان صحفى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "يعكف البنك الدولى على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية فى مصر لمواجهة تفشى فيروس كورونا".

وأوضحت أن تفعيل مكون الاستجابة فى حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية فى تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة.

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

وصلت صباح اليوم الجمعة، الطائرة التى تقل المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث سيتم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يوما.

وأكدت مصادر من داخل مطار مرسي علم لـ"الخليج 365"،أ ن الرحلة تقل 275 راكب بينهم 18 طفلا عائدين من أمريكا، وجاري عملية فحصهم صحيا قبل نقلهم علي فندق المقرر إقامتهم فيه كحجر صحي.

وكشف المصدر أن هناك رحلة أخري ستصل صباح الأحد المقبل لمطار مرسي علم تقل أيضا مجموع من المصريين العالقين بأمريكا لإقامتهم في أحد فنادق مرسي عام كحجر صحي لمدة 14 يوم للتأكد من خليهم من فيروس كورونا المستجد، كذلك ستكون هناك رحلة ثالثة أيضا قادمة من امريكا قبل نهاية الأسبوع المقبل.

الحكومة تكشف 8 حقائق عن كورونا.. أبرزها عدم حرق جثامين المتوفين

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عددا من الحقائق حول فيروس كورونا، ‪ومنها أنه لم يتم تسجيل أى حالة انتكاسة للمتعافين من الفيروس بمصر، وكافة الحالات التى تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى، ولا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية عملها فى مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكدا أن المنظمة مستمرة فى تقديم الدعم للحكومة فى التصدى لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.‬‬

‪وأكد أيضا أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحى "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن، وأنه لا صحة لعزل أى محافظة فى الجمهورية كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا، ولا صحة لوجود عجز فى المستلزمات الطبية فى مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعى بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.‬‬

التموين: مخزون القمح يكفى 4 أشهر ولا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز بالمخزون الاستراتيجى للدقيق فى مصر، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجى لأى سلعة من السلع الغذائية، سواء الدقيق أو غيرها، موضحةً أن المخزون الاستراتيجى من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً ويكفى حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفى سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجى من السلع يتجاوز الـ 3 أشهر، فيما يتجاوز المخزون الاستراتيجى فى بعض‪ السلع الأساسية 6 أشهر، ويتم ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى بشكل منتظم، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كما يتم شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها فى المرحلة القادمة‬‬

الكهرباء تنفى انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد الشحن وقت الحظر

نفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء بشأن انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن فى أوقات حظر التجوال.

وشددت الكهرباء على استمرار العدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاد قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضاً فى الأوقات من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة صباحًا من أى يوم، وهى بذلك تشمل ساعات الحظر، وذلك منعاً لانقطاع التيار الكهربائى فى هذه الأوقات.

الإسكان تسمح للمرة الأولى بتحويل أقساط الأراضى والوحدات من مختلف البنوك

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت قبول سداد مقدمات الحجز، أو الأقساط، أو أى مستحقات أخرى، على الوحدات السكنية، أو الأراضى، والمستحقة خلال شهر إبريل، عن طريق التحويل من أى من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان.

وقال وزير الإسكان: يقوم العميل بالرجوع إلى فرع بنك التعمير والإسكان التابع له الوحدة السكنية، أو الأرض، للحصول على رقم الكود الخاص بها بالفرع، ليتم التحويل عليه، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التموين تمد صرف سلع نقاط الخبز لنهاية الشهر منعا للزحام والوقاية من كورونا

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من كافة مديريات التموين بمحافظات الجمهورية عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

كما انتظمت كافة محال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتي فى العمل منذ صباح اليوم لإستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر ابريل والتي تمتد حتى نهاية الشهر، كما قررت وزارة التموين مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضاً منعاً للتكدس او الزحام أمام المنافذ وللوقاية من انتشار فيروس كورونا ،وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره حيث كان يتم صرف سع نقاط الخبز من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر فى حين يتم صرف المقررات التموينية طوال ايّام الشهر .

3 نجوم أبطال فيلم "المصلحة" فى الأهلى.. عصام الحضرى نفذ خطة الهروب ليلاً بحثاً عن دولارات سيون السويسرى.. عبد الله السعيد لم يتحمل فراق "شنطة فلوس" الزمالك.. أحمد فتحى يفضل ملايين بيراميدز تحت شعار "سنة الحياة"

"المصلحة".. ربما تلك الكلمة التى أصبحت عنوان المشهد فى الكرة المصرية، بعدما أصبحت المادة هى الطاغية والجميع يبحث عن أكبر المكاسب المالية من الساحرة المستديرة، فى ظل المبالغ والأسعار الخرافية التى أصبحت تسيطر على سوق الانتقالات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وداخل الأهلى تجسد المشهد بشكل أكثر وضوحاً بعدما تقمص ثلاثة نجوم دور البطولة فى فيلم "المصلحة" بعد سنوات المجد بالقلعة الحمراء.

عصام الحضرى.. الهروب ليلاً بحثاً عن الدولارات

قصة رحيل الحضرى عن الأهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار في أكثر من مناسبة، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".