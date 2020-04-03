مصادر: عائلة رجل أعمال شهير على متن رحلة المصريين القادمة من أمريكا لمرسى علم

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، أن بين الركاب المصريين العائدين من أمريكا اليوم الجمعة، علي متن رحلة الطيران القادمة الي مطار مرسى علم ، زوجة رجل الأعمال الشهير ونجله وزوجة نجله واثنين من احفاده.

ووصلت في تمام السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة رحلة طيران قادمة من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لمطار مرسي علم الدولي، تقل علي متنها 275 راكب مصري من العالقين في أمريكا بينهم 18 طفل، في إطار قيام شركة مصر الطيران بإرسال رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج ، بعد تفشي فيروس كورونا .

وقام مسئولي الصحة ،بالكشف الصحي علي العائدين من أمريكا فور وصولهم لمطار مرسي علم الدولي ، قبل نقلهم الى أحد فنادق المدينة للإقامة فيه لمدة 14 يوما ، تحت الحجر الصحى .