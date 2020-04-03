مصادر: عائلة رجل أعمال شهير على متن رحلة المصريين القادمة من أمريكا لمرسى علم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة ، أن الطائرة التي وصلت صباح اليوم الجمعة لمطار مرسى علم الدولى، والتى تقل المصريين العائدين من أمريكا، البالغ عددهم 257 راكبا، بينهم أسرة رجل أعمال شهير ضمن الركاب العائدين من واشنطن .
وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، أن بين الركاب المصريين العائدين من أمريكا اليوم الجمعة، علي متن رحلة الطيران القادمة الي مطار مرسى علم ، زوجة رجل الأعمال الشهير ونجله وزوجة نجله واثنين من احفاده.
ووصلت في تمام السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة رحلة طيران قادمة من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لمطار مرسي علم الدولي، تقل علي متنها 275 راكب مصري من العالقين في أمريكا بينهم 18 طفل، في إطار قيام شركة مصر الطيران بإرسال رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج ، بعد تفشي فيروس كورونا .
وقام مسئولي الصحة ،بالكشف الصحي علي العائدين من أمريكا فور وصولهم لمطار مرسي علم الدولي ، قبل نقلهم الى أحد فنادق المدينة للإقامة فيه لمدة 14 يوما ، تحت الحجر الصحى .
كشف مصدر من مطار مرسي علم الدولي ، أن هناك رحلة أخري ستصل صباح الأحد ، تقل أيضا مجموع من المصريين العالقين بأمريكا ، كذلك ستكون هناك رحلة ثالثة أيضا قادمة من أمريكا قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وسبق وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر الجمعة ، والإشراف علي إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمنى إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما.
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