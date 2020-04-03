شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا وفقا للجداول 6 صباحا لـ7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم الجمعة وغدا السبت وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، وأن مواعيد المترو تبدأ السادسة صباحًا وتنتهى السابعة مساءً فى المحطات النهائية مع الدفع بقطارات إضافية فى أوقات الذروة لمنع الزحام.

كانت شركة المترو قد أعلنت تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء الأربعاء الموافق 25/ 3/ 2020.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالى:-

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(الخط الأول ) : قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساء.

(الخط الثاني): يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساء.

(الخط الثالث): قيام آخر قطار من نادى الشمس الساعة 5,20 مساء ليصل محطة العتبة 5,45 مساء ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء ليصل محطة نادى الشمس 6,25 مساء.

وعلى أن يبدأ التشغيل بدءاً من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 فى الساعة السادسة صباحاً.